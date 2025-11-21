Премиерът на Япония с окуражаващи думи към Китай

Японската министър-председателка Санае Такаичи заяви днес, че ангажираността на страната й с поддържането на взаимноизгодни връзки с Китай „остава непроменена“, предаде японската новинарска агенция Киодо.

Двустранните отношения обаче рязко се влошиха след нейно изявление относно реакцията на Токио при непредвидена ситуация с Тайван. На 7 ноември Такаичи, като лидер на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП), каза, че въоръжено нападение срещу Тайван може да оправдае изпращането на японски войски за защита на острова съгласно положение в японски закон от 2015 г. за „легитимната колективна отбрана“.

Такаичи отбеляза пред японски депутати, че нападение на силите на Пекин срещу демократично самоуправляващия се остров, който Китай смята за своя територия, би могло да бъде „заплаха за оцеляването“ на Япония.

Китайското посолство в Токио нарече изказването на премиерката „открита провокация по тайванския въпрос, сериозно вредяща на отношенията между народите“ на двете страни.

Япония от своя страна предупреди гражданите си в Китай да бъдат по-предпазливи и да избягват места, на които се събират много хора.

