Ердоган отговаря на въпросите на Bloomberg по актуални теми

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган изпрати писмени отговори на въпросите на Bloomberg, свързани с актуалния дневен ред.

Позовавайки се на срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом през септември 2025 г., президентът Ердоган определи решението за отстраняване на Турция от програмата F-35 заради придобиването на военно оборудване от Русия като несправедливо и заяви, че лично е изразил това свое притеснение пред Тръмп.

Президентът Ердоган подчерта, че с завръщането на Тръмп на президентския пост се е открила възможност турско-американските отношения да бъдат поставени на по-разумна и конструктивна основа.

„Получаването на самолетите F-35 от Турция и повторното ѝ включване в програмата са важни и необходими“

По въпроса за F-35 президентът Ердоган заяви: „Получаването от Турция на самолетите F-35, за които вече е платила, и повторното ѝ включване в програмата са важни и необходими.“

Той посочи, че тази стъпка цели подобряване на отношенията със САЩ и допринася за отбраната на НАТО.

Относно евентуалното придобиване на самолети F-16 Block, президентът Ердоган подчерта, че Турция очаква условията да бъдат в духа на съюзническите отношения в НАТО, като даде за пример придобиването на самолети Eurofighter Typhoon.

По повод наказателното дело срещу Halkbank в Съединените щати президентът Ердоган заяви, че Турция смята обвиненията за неоснователни и че се водят разговори с цел „банката да не бъде подложена на несправедливи санкции“, като изрази надежда да бъде постигнат справедлив резултат, напълно съобразен със закона.

Относно отношенията между Турция и САЩ в енергийния сектор президентът Ердоган заяви: „В резултат на тези стъпки значително увеличихме доставките си на втечнен природен газ, особено от Съединените щати“, като подчерта, че те заемат важно място във веригата на доставки на Турция.

Президентът Ердоган изтъкна, че позицията на Турция е напълно ясна, като сподели виждането: „Действаме в съответствие с нашите национални интереси и енергийната ни сигурност.“

„Като страна, която разчита на внос за значителна част от своите нужди от въглеводороди, ние трябва да водим предпазлива и балансирана политика по всички въпроси, които могат да повлияят на енергийната ни сигурност“, допълни той.

Подчертавайки, че благодарение на способността си да остане извън войната между Русия и Украйна, Турция остава възможен домакин на бъдещи мирни преговори, президентът Ердоган заяви, че Анкара може да окаже подкрепа при наблюдението на евентуално прекратяване на огъня между воюващите страни.

„Турция е единственият фактор, който може да разговаря директно с лидерите на Русия и Украйна“

Заявявайки, че „Турция е единственият фактор, който може да разговаря директно както с (президента на Русия) г-н Путин, така и с президента на Украйна г-н Володимир Зеленски“, президентът Ердоган добави, че вратата на Турция остава отворена за всички и че той ясно и многократно е предавал тази решимост и на двамата лидери.

Президентът Ердоган остро осъди израелския премиер Бенямин Нетаняху и действията му в Палестина, като подчерта, че предвидените Международни стабилизационни сили в Газа биха срещнали сериозни трудности да постигнат „легитимност без участието на Турция“.

„Ние сме в позицията на ключова държава за подобна мисия заради дълбоките ни исторически връзки с палестинската страна, каналите за сигурност и дипломация, които сме поддържали с Израел в миналото, както и регионалното ни влияние като страна член на НАТО“, заяви президентът Ердоган, подчертавайки, че Турция е готова да поеме всякаква отговорност за постигането на траен мир в Газа.

Освен това директорът на Дирекцията по комуникации Бурханеттин Дуран публикува изявление в своя профил в NSosyal относно изказванията на президента Ердоган пред Bloomberg.

Дуран заяви, че думите на президента Ердоган ясно показват, че „всеки механизъм, от който Турция е изключена, трудно би спечелил доверието на палестинския народ“, като подчерта ключовата роля на Турция в този контекст.

