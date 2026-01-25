Земята се разтресе. Събуди кошмари отпреди 3 години

Земята се разтресе в турската провинция Газиантеп, съобщи Офисът за управление на бедствия (AFAD) към правителството на страната, на страницата си в социалната мрежа.

В района на Нурдаги е регистрирано земетресение с магнитуд 4.1., като е било на дълбочина 7,82 км. Трусове се е усетил и в околните райони.

Няма съобщения за щети или жертви, но се събудиха спомените за кошмарния трус преди три години..

На 6 февруари 2023 г. катастрофално земетресение с магнитуд 7,8 удари Южна и Централна Турция, а епицентърът му беше до град Газиантеп.

Тези дни именно в Газиантеп се очаква да бъде връчена Европейската награда на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Градът се възстанови от руините като се построиха 300 хил. жилища и бяха инвестираха над 400 млн. евро

