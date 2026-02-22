Отиде си обичан турски актьор от сериалите

Обичан турски актьор от сериалите почина.

76-годишният актьор Али Тутал е получил мозъчен кръвоизлив, пише Hürriyet.

Въпреки всички усилия на лекарите, не е било възможно да се спаси животът му.

Тутал е участвал в почти 60 филма и множество телевизионни сериали през кариерата си.

Участвал в няколко сериала, които са излъчвани и са популярни в България - „Забранената ябълка“, „Възела“ (Kördüğüm), където е в ролята на Хасан.

Играе в „Опасни улици“ (Arka Sokaklar), както и в „Имало едно време в Чукурова“.

Освен в телевизионни поредици, той е известен и с ролите си в киното, включително във филма „Видях слънцето“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com