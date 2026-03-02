Анкара по тревога! 534 километра граница под засилен контрол

Турция въвежда засилени мерки за сигурност по 534-километровата си сухопътна граница с Иран и поставя всички гранични и вътрешни служби в повишена готовност. В Министерството на вътрешните работи в Анкара се проведе съвещание под ръководството на вътрешния министър Мустафа Чифтчи (на снимката горе), посветено на допълнителни действия за охрана на границата, управление на миграцията и реакция при кризисни сценарии. Решението идва на фона на ответните ирански атаки след първоначалните удари на Израел и САЩ и нарастващото напрежение в региона.

Повишена готовност и контрол

По време на заседанието са били обсъдени конкретни стъпки за поддържане на граничната сигурност на най-високо ниво, както и допълнителни мерки срещу незаконните миграционни движения. Разгледани са и варианти за действие при евентуално разрастване на кризата, като е поставен акцент върху по-тясната координация между институциите.

„Турция поддържа безкомпромисна позиция по отношение на граничната сигурност, обществения ред и управлението на миграцията. Същевременно развитието на ситуацията се следи момент по момент и всички звена са в повишена готовност и продължават да изпълняват задълженията си“, заяви Мустафа Чифтчи пред ТРТХабер.

Напрежение по 534-километровата граница

Ескалацията между Иран, Израел и САЩ засили тревогата и в съседните държави, включително в Турция, отбелязва сайтът Хаберлер. Страната има 534-километрова сухопътна граница с Иран, което я поставя пряко в зоната на потенциални рискове при разширяване на конфликта.

Властите в Анкара следят ситуацията в реално време, като се стремят да предотвратят както евентуални нарушения на сигурността, така и нови миграционни вълни. Засега няма данни за извънредни инциденти по границата.

Отговор на твърденията за мини

Междувременно Центърът за борба с дезинформацията към Дирекцията по комуникации на турското президентство опроверга разпространени в социалните мрежи твърдения, че по границата между Турция и Иран са били обезвредени 80 000 мини.

В официално изявление, публикувано в профила на институцията в ЕнСосял, се посочва, че операциите по разминиране са част от международните ангажименти на страната и имат за цел не отслабване, а повишаване на ефективността на граничната сигурност чрез внедряване на съвременни системи за контрол и наблюдение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com