Щатски бойни самолети паднаха в Кувейт. Изненада е кой ги свали

Приятелски огън свалил няколко американски бойни самолета в Кувейт тази сутрин. Това е една от версиите за падналите изтребители. Екипажите им са оцелели, съобщи кувейтското министерство на отбраната, цитирано от Франс прес, предаде БТА.

Няма категорична официална информация каква е причината за падането на изтребителите, но те са се разбили по време на интензивен обстрел от Иран към Кувейт. Според кувейтските власти пилотите на машините са катапултирани и са откарани в болница за преглед и лечение в стабилно състояние.

"Компетентните власти незабавно започнаха спасителни операции и евакуираха екипажите, които бяха прехвърлени в болница", съобщи говорителят на министерството на отбраната на страната.

По-рано беше съобщено, че трима американски войници са загинали по време на операцията на САЩ срещу Иран.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com