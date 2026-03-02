Тити Папазов с още новини от Израел

Баскетболният треньор Константин Папазов се оказа блокиран в Израел след началото на въздушните удари. В пряко включване за bTV той описа ситуацията на място, маршрута си за евакуация и атмосферата сред хората.

Още в началото Папазов уточни: „Блокиран съм до толкова, колкото е затворено работещото пространство на Израел.“ Въпреки шокиращата близост до ударите, той увери близките на българите в страната: „Искам да кажа на всички хора в България, които мислят за своите роднини в Израел, че тук е създадена максимална организация за безопасност.“

Треньорът не скри, че ситуацията е опасна: „Бомба гръмна в събота вечерта, на 500 метра от сградата, в която пребивавах. Войната е реална и е факт.“ „Бомбата, която избухна в събота вечерта, беше стресираща. Независимо от чувството ми за хумор… като е паднала на 500 метра от нас, може да падне и върху нашия апартамент.“

Той обаче поясни, че усещането на място е различно: „За хората в България изглежда много по-страшно, отколкото за нас тук.“

Папазов описа и манталитета на местното население: „Ментално израелците толкова са свикнали с тези сирени, че се отправят по няколко пъти на ден в бункерите.“

Треньорът се намира на брега на Мъртво море и очаква да бъде изведен от страната: „След 2–3 часа ще преминем към първия град на границата, казва се Тама, откъдето има организиран транспорт до Атина.

Папазов благодари на посланика ни и описа пътуването: „Искам да благодаря на посланичката, госпожа Ширакова, която ме откри още вчера… Тя каза, че сме поели риск, като сме пътували от Тел Авив до Алат – 380 километра.“ Той обясни, че отборът му е трябвало да напусне района заради прекъснати спортни ангажименти: „Няма как да стоим деца. Бяхме задължени да поемем този риск.“

Той подчерта високото ниво на строителна защита: „Апартаментът, в който отседнах, е построен последните три години – супер е. Бункерите са вътре в апартамента.

Папазов посочи, че евакуация чакат около 45–50 души – играчи, семейства, деца.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com