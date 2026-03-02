Президентът на Изарел с важни думи

Бъдещето на Близкия изток зависи от изхода на войната между САЩ и Израел срещу Иран, заяви президентът на Израел в предаването „Today“ на BBC Radio 4.

Исак Херцог казва: „Намираме се в исторически момент, където бъдещето на Близкия изток зависи от успеха на тази операция.“

Той описва Ислямската република като „империята на злото“, която иска „да ни заличи от картата“.

Притиснат относно законността на атаките на Израел, Херцог казва, че Иран „се е опитал да атакува Израел от всички краища на Земята“.

Той казва: „Имаме огромно количество доказателства, които споделяме, разбира се, с нашите британски съюзници и всички останали съюзници. Искаме да се уверим, че има реална промяна в региона.“

Британският външен министър Ивет Купър говори в предаването BBC Breakfast за очевидния ирански удар с дрон срещу RAF Акротири в Кипър.

Тя казва, че е имало ирански удари срещу страни от Персийския залив и други места, които не са участвали в удари срещу Иран.

Това „показва сериозността на безразсъдния начин, по който действа иранският режим“, казва тя. Обединеното кралство не е участвало в атаки срещу Иран, добавя тя.

Въпреки че британски самолети не са атакували Иран, британският премиер Киър Стармър заяви снощи, че Обединеното кралство ще позволи на САЩ да използват британски бази за „отбранителни“ удари по ирански ракетни обекти.

На въпроса откъде или от кого е извършен ударът срещу Акротири, Купър казва, че не разполага с пълната информация, но че Министерството на отбраната ще публикува повече подробности веднага щом е възможно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com