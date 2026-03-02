Дрон удари Кипър

Атака с дрон удари британската военновъздушна база Акротири в Кипър през нощта, причинявайки ограничени щети и без жертви, съобщиха президентът на острова и британското министерство на отбраната. Това е първата атака срещу британски военен обект от ракетната атака на либийски бунтовници през 1986 г. и представлява значително ескалиране на конфликта.

„Всички компетентни служби на републиката са в състояние на тревога и пълна оперативна готовност“, заяви президентът Никос Христодулидис в реч, съобщава bTV.

Безпилотният летателен апарат от типа „Шахед“ е нанесъл леки щети, когато се е разбил във военните съоръжения в 00:03 часа, добави той.

„Искам да бъда ясен: нашата страна не участва по никакъв начин и не възнамерява да се включва в каквато и да е военна операция“, каза Христодулидис, цитиран от БГНЕС.

В своя публикация в социалните мрежи говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис също потвърди нападението и съобщи, че кипърските власти „следят ситуацията“, а „компетентните органи незабавно са активирали необходимите протоколи за сигурност“, пише „Сайпръс мейл“. По думите на Летимбиотис заради възникналата ситуация е бил свикан и националният съвет за сигурност, а правителството е в „постоянна координация“ с властите на британската база и с правителството в Лондон.

Рано тази сутрин Британската армия съобщи за „предполагаем удар с дрон“ срещу базата в Акротири, която е най-голямата военна база на Великобритания в региона. Лондон наскоро разположи там допълнителни средства, включително системи за противовъздушна и противодронова отбрана, радари и самолети F-35.

Великобритания се съгласи Съединените щати да използват британски военни бази, за да нанасят удари по ирански ракетни обекти, обяви вчера премиерът Киър Стармър. Той допълни, че Лондон няма да участва „в настъпателни действия в Иран“.

След нападението с дрон властите на британската база в Акротири са планирали временното преместване на персонала като предпазна мярка, се посочва в съобщение на Администрацията на суверенните бази, цитирано от Ройтерс. „Другите съоръжения, които Великобритания има на острова, ще продължат да функционират нормално“, се казва още в съобщението.

Макар базите да се считат за британска суверенна територия, Кипър е член на ЕС и в момента заема ротационното председателство на Съюза. Акротири, югозападно от разрастващия се крайбрежен град Лимасол, е една от двете бази, които Великобритания е запазила в бившата колония след независимостта ѝ през 1960 г. Освен военните съоръжения, там живеят и семействата на военнослужещите.



