Силвена Роу от Дубай: Когато чуеш бум-бум и ти става нещо

От Дубай, в пряко включване за bTV, известната кулинарният експерт Силвена Роу разказа за обстановката в емирството след серията ракетни и дронови атаки, прехванати от противовъздушната отбрана на Обединени арабски емирства.

„Искам най-вече да внеса яснота и спокойствие. Ситуацията тук е под контрол. Най-важното е да запазим спокойствие, разум и трезва преценка", подчерта Роу.

Роу разказа, че докато чака включването си на живо, е чула две силни експлозии високо в небето. „Когато чуеш там бум-бум, и ти става нещо. В един момент нещо нефамилиарно ти става фамилиарно, защото е над главата.“ Въпреки това тя не изпитва страх и подчертава чувството на сигурност в страната. „Живеем в държава, в която сме много защитени. Ако съм навън, бих се върнала тук. Не бих избягала оттук в никакъв случай.“

Според Силвена Роу официалните данни от последните дни показват мащаба на атаките към региона и ефективността на отбраната: „Само за последните 48 часа силите на противовъздушната отбрана на ОАЕ са прехванали 165 ракети, 541 дрона и 2 крилати ракети.“ Падналите шрапнели около емблематични сгради като Бурж Ал Араб и Fairmont тя описва така: „Това са отломки, това са шрапнели. Повечето падат в морето, но естествено има и наоколо.“

„Правителството е дало дистанционно учение на децата – само до сряда. Същото важи за държавни и частни фирми.“ Тя обаче подчертава, че паника няма и всичко работи нормално: „Магазините работят, супермаркетите работят, всичко си има. Получаваме съобщения по телефона — стой някъде на шелтер, за да не ти падне отломка.“ Разказва още, че строителни фирми съобщават, че ако някъде има повреда на дома, фирмите ще го направят безплатно. Правителството поема всичко — такава устойчивост няма никъде“ Роу даде пример с грижата за туристите:

„Правителството на ОАЕ поема пълните разноски на 20 200 туристи — с храна, с хотели, с удължени визи. Никъде няма такава устойчивост.“

Тя сподели и опита си от други кризи: „Вижте какво стана при ковида, какво стана при кошмарните наводнения. Тук се действа много бързо. Не се седи с кръстени ръце.“

„Като чета между линиите, усещането ми е, че това ще е много кратка война. Но това е мое чувство.“ Според нея икономиката на емирствата няма как да бъде спряна за дълго. Силвена Роу сподели, че много сънародници ѝ пишат: „Българи ми звънят, притеснени са. Казват ми, че българското посолство и консулатът в Дубай и Абу Даби не им вдигат телефона. Моля ви — свържете се, хората искат да знаят какво става.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com