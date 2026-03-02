Експерт: Иран сбърка с атаките срещу съседи

Военната операция, водена от Израел и Съединените щати, е „много успешна“ и демонстрира изключително висока степен на синхрон", заяви Николай Гълъбов-бивш израелски офицер и председател на Федерацията на ционистите в България по bTV.

„За ден и половина има над 2000 успешно поразени цели — прецизни, точни операции от страна на израелската и американската армия.“ Гълъбов посочи, че във въздушното пространство над Иран съпротива практически липсва: „Противовъздушната отбрана е елиминирана. Вижда се как израелски самолети летят свободно над Иран. Въздушните сили на Иран според мен не са ефективни.“ По думите му този тип превъзходство „предопределя изхода от войната“.

Гълъбов определи иранските атаки срещу девет съседни държави като необясними и стратегически погрешни. „Не разбрах защо трябваше Иран да напада своите съседи. Те винаги са имали умерена дипломатическа политика към него. Такива хаотични атаки само вредят на начина, по който Иран изглежда пред света.“ Той подчерта, че реакции от тези държави не се очакват под формата на директни контраудари. „Те ще се защитават, но ще оставят войната в ръцете на Америка и Израел.“

Гълъбов коментира и твърденията на Иран, че ще отвърне „безпощадно“ срещу американски и израелски цели по света.

„Те 40 години заплашват. Виждаме го всяка седмица със символично горене на знамена. Това не е ново. Аз лично не се притеснявам.“

„Али Хаменей въобще не очакваше да бъде в списъка, въпреки че Израел го беше сложил още миналата година.“ Гълъбов подчерта, че операцията е била дълго подготвяна — поне шест месеца — и е подкрепена от години инфилтрация и разузнавателни мрежи на CIA и Мосад в Иран. „На терен има специални части и много добра информация. Целта е да се избегнат удари срещу цивилни и да се даде шанс на иранския народ да смени режима.“

Гълъбов определи включването на Хизбула като грешка. „Това е отчаян опит. Стреляха три ракети, но в ответна реакция авиацията на Израел унищожи много техни цели.“ Той подчерта, че самото ливанско общество и правителство са критикували действията на Хизбула, тъй като това може да въвлече Ливан в нов разрушителен конфликт. „Структурите на Хизбула не са в добра форма. След атаката с пейджърите миналата година 5000 командири бяха неутрализирани за 5 минути.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com