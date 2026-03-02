Китай - големият губещ от ударите срещу Иран

За по-малко от два месеца президентът на САЩ Доналд Тръмп извърши военни действия, които доведоха до падането на два от най-близките съюзници на Китай - задържането на президента на Венецуела Николас Мадуро през януари и смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей. В резултат на тези събития Китай губи не само стратегически партньори в Южна Америка и Близкия изток, но и важен източник на суров петрол, който е жизненоважен за енергийната му сигурност, обобщава Си Ен Ен.

И двете страни доставят значителни количества петрол за Китай - повече от половината от износа на суров петрол на Венецуела и почти всички количества, изпращани от Иран, вероятно са стигали до китайския пазар през миналата година. Комбинирано тези доставки са представлявали около 15% от вноса на петрол в страната, което подчертава мащаба на зависимостта на Пекин от тези доставки, показват данни, изчислени на база данни от аналитични фирми и университетски източници.

Експертите предупреждават, че Китай може да бъде сред големите губещи от конфликта, тъй като произвежда много по-малко петрол, отколкото потребява. Според анализатори физическото снабдяване е от още по-голямо значение за китайската икономика от самите цени, защото страната разчита на внос, за да поддържа икономическия растеж.

Външният министър на Китай Ван И определи ударите срещу Иран като „неприемливи“ и осъди „явното убийство на суверенен лидер и подбуждането към смяна на режим“, но до момента Пекин не е коментирал потенциалните икономически последствия от тези действия. Мнението на властите остава фокусирано върху политическата и дипломатичната страна на конфликта, без официална оценка за въздействието върху енергийните доставки.

Освен рисковете за доставките на петрол, Китай и други азиатски икономики могат да се окажат пред значителни логистични предизвикателства, ако Ормузкият проток - критичен маршрут за износ на нефт от страни като Саудитска Арабия и Кувайт - бъде затворен или нарушен. Иран контролира северната страна на протока и в миналото е заплашвал да ограничи достъпа до него по време на конфликти със САЩ, а анализатори предупреждават, че затварянето или сериозни нарушения в трафика биха предизвикали значителна глобална енергийна криза.

