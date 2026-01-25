Президентът на Китай с изненадващо решение за армията

Президентът на Китай Си Цзинпин е съсредоточил оперативното командване на Народноосвободителната армия на Китай в своите ръце.

Това съобщи Financial Times.

Решението идва след серия от антикорупционни разследвания срещу висши военни служители.

Така, в Централната военна комисия (CMC) на Китай са останали само двама души и един от тях е самият президент.

Това е безпрецедентна ситуация за органа, който ръководи армията на страната.

Ден по-рано Министерството на отбраната на Китай обяви започване на разследване срещу заместник-председателя на комисията, Чжан Юся, както и срещу началника на Съвместния щаб Лиу Джънли.

Служителите са заподозрени в "сериозни нарушения на дисциплината и закона", заяви министерството в изявление.

Решението за започване на разследване беше взето от Централния комитет на Комунистическата партия на Китай.

Междувременно стана ясно, че Чжан Юся е заподозрян в прехвърляне на ключови технически данни за китайските ядрени оръжия на Съединените щати, съобщи The Wall Street Journal.

Чжан Юся е обвинен и в вземане на подкупи, включително за повишаване на офицер до поста ръководител на Министерството на отбраната (говорим за бившия министър на отбраната Ли Шанфу – ред.) и за повишение до позиции в системата за военни поръчки.

Заедно със Си Цзинпин във върховната комиси е само Чжан Шънмин, който ръководи антикорупционната комисия и беше назначен за заместник-председател на CMC през октомври миналата година.

Според официални данни, през 2025 г. 69 служители на ниво регионални министерства са били съдени за корупция в Китай. Общо през изминалата година са разследвани над 1 милион корупционни случая, а 983 000 души са изправени пред правосъдието.

