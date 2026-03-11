Кипър пусна приложение за убежища

Жителите и туристите в Кипър могат да използват мобилно приложение, за да локализират най-близкото убежище в случай на атака с дрон, съобщава агенция ДПА, цитирана от БТА.

Кипърското правителство представи днес приложението SafeCY, след като преди дни дрон падна в близост до пристанищния град Лимасол. Приложението вече може да се свали на мобилни телефони.

Продължава да функционира и досегашната предупредителна система чрез текстови съобщения, уточнява ДПА.

Новото мобилно приложение анализира местоположението на собственика на телефона и показва най-близкото убежище, съобщи по-рано от министерството на вътрешните работи.

През миналата седмица ирански дрон удари британската база Акротири, разположена близо до Лимасол, нанасяйки минимални щети. По-късно бяха прехванати два други дрона. Няколко европейски държави и Великобритания изпратиха изтребители и фрегати с цел подсигуряване защитата на острова.

Същевременно министърът на вътрешните работи Константинос Йоану съобщи, че близо 200 убежища са негодни за употреба.

Близо 200 обекта в Кипър, посочени от местната Гражданска защита като евакуационни убежища, не са пригодни за употреба или вече не съществуват, заяви днес министърът, цитиран от кипърския вестник "Сайпръс мейл".

