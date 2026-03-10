Цифрата расте с всеки изминал ден! 45 отменени полети в Кипър

Войната в Близкия изток продължава да се усеща и по въздушните маршрути в региона. Общо 45 полета са отменени днес до и от летищата в Ларнака и Пафос в Кипър, съобщава изданието Cyprus Mail.

Причината е нарастващото напрежение. Отменени са общо 29 полета по линии, свързани с региона – 16 пристигащи и 13 заминаващи. Засегнати са маршрути към ключови близкоизточни дестинации като Тел Авив, Бейрут, Доха, Дубай и Аман.

На летището в Пафос са отменени и полети на нискотарифния превозвач Ryanair по линията до Аман. Авиокомпаниите следят внимателно ситуацията и коригират графиците си заради опасения за сигурността на полетите в региона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com