Цифрата расте с всеки изминал ден! 45 отменени полети в Кипър

Засегнати са дестинации в Близкия изток

10 мар 26 | 9:33
Боряна Колчагова

Войната в Близкия изток продължава да се усеща и по въздушните маршрути в региона. Общо 45 полета са отменени днес до и от летищата в Ларнака и Пафос в Кипър, съобщава изданието Cyprus Mail.

Причината е нарастващото напрежение. Отменени са общо 29 полета по линии, свързани с региона – 16 пристигащи и 13 заминаващи. Засегнати са маршрути към ключови близкоизточни дестинации като Тел Авив, Бейрут, Доха, Дубай и Аман.

На летището в Пафос са отменени и полети на нискотарифния превозвач Ryanair по линията до Аман. Авиокомпаниите следят внимателно ситуацията и коригират графиците си заради опасения за сигурността на полетите в региона.

Автор Боряна Колчагова

1 Коментара
Anita
преди 46 минути

