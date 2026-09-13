Цифрата расте с всеки изминал ден! 45 отменени полети в Кипър
Засегнати са дестинации в Близкия изток
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Засегнати са дестинации в Близкия изток
"Червените" бяха буквално на секунди от класиране
Проект с българско участие е сред претендентите
Архиепископът на кипърската църква Хризостом обеща хиляди работни места в рамките на туристическа инвестиция на стойност 7.5 млрд. евро, която църкват...