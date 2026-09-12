Цифрата расте с всеки изминал ден! 45 отменени полети в Кипър
Засегнати са дестинации в Близкия изток
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Засегнати са дестинации в Близкия изток
Това е основния въздушен коридор между Европа и Близкия изток
Пътниците и екипажът на отвлечения вчера в Кипър египетски самолет се завърнаха в Кайро със специален полет от Ларнака. На борда на специално изпрате...
Похитителя на самолета на EgyptAir е бил арестуван, съобщава SkyNews. Това разкри говорителят на кипърското правителство Никос Кристодулидис, цитиран...
Към 14,45 часа най-малко четирима души са напуснали самолета на Egypt Air, който беше похитен тази сутрин, предава AFP. Един от тях е излязъл през про...
Пътнически самолет на Egypt Air беше отвлечен от неизвестни похитители, предаде БГНЕС, цитирайки ТАСС. Самолетът, изпълняващ полет от Александрия д...