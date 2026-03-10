Военният конфликт в Близкия изток ескалира, а цените на петрола гонят 120 долара за барел – това е най-голямото поскъпване от над три години и от началото на военната кампания срещу Иран.

"Ако тази война продължи по-дълго време, дупката от над 20% в световните доставки на петрол няма от кого да бъде запълнена. Никой не може да започне да произвежда това, което преминаваше през Ормузкия проток. Русия може да увеличи, но не много. Венецуелският петрол е много различен - той не може да бъде преработван в нашите рафинерии. Останалите са малки играчи", коментира енергийният експерт Явор Куюмджиев в предаването "Денят ON AIR".

По думите му продължаването на конфликта може да доведе до още по-големи липси, а на този етап сме "сравнително предпазени от липсата на петрол", но не сме предпазени от покачването на цените.

Куюмджиев отбеляза, че над 80% от петрола, който идва в България, е от Казахстан.

"Нашите запаси от петрол са в рамките на две-три седмици, които се намират в рафинерията. Извън рафинерията няма запаси. Запасите трябва да бъдат за 90 дни. Със сигурност голяма част от тези резерви не се съхраняват в България. Имаме за 30 дни запаси в държавата", заяви Куюмджиев пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос с колко ще поскъпнат горивата у нас, той отговори, че никой няма представа.

"В момента все още купуваме горива, които са произведени от петрол с предишните цени. Следващите доставки на петрол ще бъдат по новите цени. Покачването ще продължи", прогнозира енергийният експерт.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com