Цената на петрола хвръкна невиждано

Цената на суровия петрол премина границата от 100 долара за барел. Това се случва за първи път от повече от три години и половина насам. Производството и транспортът в Близкия изток са сериозно възпрепятствани заради конфликта в Иран.

Цената на барел от сорта „Брент“ се повиши с над 9% в сравнение с търговията преди затварянето на борсите в петък. През изминалата седмица американският суров петрол поскъпна с 36%, а сортът „Брент“ от Северно море, който е референтен за Европа – с 28 на сто, съобщава Нова тв.

В социалната си мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп написа, че рязкото повишение на цените ще се коригира само и е ниската цена, която трябва да се плати за глобалната сигурност.

По този повод финансовите министри от Г-7 ще обсъдят на извънредна среща днес, понеделник, съвместно освобождаване на количества от петролните резерви за справяне с рязкото покачване на цените, съобщава "Financial Times".

Освобождаването на количества от стратегическите запаси ще става координирано от Международната агенция по енергетика. Три страни от групата на седемте най-развити индустриални икономики в света, включително САЩ, досега са изразили подкрепа за идеята, съобщава "Financial Times".

„Всичко се свежда до това колко дълго ще продължи сегашното пълно прекъсване на преноса през Ормузкия проток. Всеки ден, в който това продължава, трябва да очакваме повишаване на цената на петрола. Стабилната цена на петрола, която насърчава инвестициите, но е относително достъпна за международната общност, е в диапазона от 60 до 80 долара за барел. Сега сме далеч отвъд тези стойности и пазарът може да издържи за кратък период от време. Ако това продължи, ще започне да оказва инфлационно въздействие, не само на бензиностанцията, но и ще се отрази на почти всички други сектори на икономиката”, коментира енергийният анализатор Саул Кавонич.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com