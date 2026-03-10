Тръмп отвори врата за преговори с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е възможно Вашингтон да проведе разговори с Иран, но подчерта, че евентуалните преговори ще зависят от условията. В интервю за Фокс нюз той посочи, че според него Техеран проявява сериозен интерес към диалог. Изявлението идва на фона на продължаващото напрежение след американската военна операция срещу ирански цели.

Попитан дали са възможни преговори с Иран, президентът отговори, че подобен сценарий не е изключен.

Според Фокс нюз американският президент е казал, че е чул, че иранската страна „много иска да разговаря“. В същото време той уточни, че евентуален диалог ще зависи от конкретните условия, при които ще се водят разговорите.

Тръмп отправи и критики към новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей. „Не вярвам, че той може да живее в мир“, заяви американският президент.

В интервюто Тръмп повтори и оценката си за американската военна операция срещу Иран. По думите му резултатите от действията на американските сили са били „далеч над очакванията“.

Президентът на САЩ добави, че е бил изненадан от реакцията на Иран, който е започнал да атакува държави от Персийския залив с ракети и дронове.

