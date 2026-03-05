Опитът на Сената да ограничи военната власт на Тръмп се провали

Американският Сенат не успя да приеме резолюция за ограничаване на военните правомощия на президента Доналд Тръмп, която целеше да спре военните действия срещу Иран и участието на САЩ в ескалиращия конфликт в Близкия изток. Предложението беше внесено от сенатора демократ Тим Кейн. То беше отхвърлено с 53 гласа, след като почти всички републиканци гласуваха против. Решението оставя администрацията на Тръмп със свобода да продължи военните операции в региона.

В подкрепа на резолюцията гласуваха почти всички сенатори от Демократическата партия, с изключение на Джон Фетерман от Пенсилвания. От страна на републиканците единственият сенатор, който подкрепи мярката, беше Ранд Пол от Кентъки.

Въпреки че резолюцията беше отхвърлена, част от републиканците отправиха критики към начина, по който администрацията е започнала ударите срещу Иран. Сенатор Джон Къртис от Юта заяви, че преди военните действия е трябвало да има по-широки консултации с Конгреса.

Това беше и основната теза на демократите, според които действията на Доналд Тръмп представляват пореден пример за заобикаляне на правомощията на Конгреса при използването на военна сила. Според тях президентът не е изключил възможността за по-нататъшна ескалация, включително изпращане на американски войници на иранска територия.

Част от сенаторите изразиха опасения, че конфликтът може да се разшири отвъд сегашните въздушни и военноморски операции. Републиканците обаче защитиха позицията, че президентът е действал в рамките на конституционните си правомощия като главнокомандващ на въоръжените сили.

Сенатор Линдзи Греъм заяви, че предложената резолюция представлява „противоконституционно изместване на властта от президента“. Той подчерта, че Конгресът запазва възможността да ограничава финансирането на военни операции, ако не е съгласен с тях.

Някои законодатели отбелязаха и по-широкия политически контекст. Това е петата резолюция за ограничаване на военните правомощия на Тръмп, откакто той се завърна на поста миналата година, което представлява близо половината от всички подобни инициативи, предлагани в историята на Съединените щати.

