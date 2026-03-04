Ники Кънчев обяви големия щастливец в Стани богат

Енорийският свещеник на храм "Георги Софийски" в двора на столичната Александровска болница Радослав Вутов продължи играта си от вчера в "Стани богат". След като му се падна въпрос за Достоевски той разказа доста любопитна история за руския автор.

Като студент Вутов се издържал с двама свои приятели, като продавали книги на площад "Гарибалди". При него дошъл софийски сноб, който поискал 13-те тома на Достоевски. Търговецът му ги осигурил, но купувачът се отказал,защото цветът на книгите не му подхождал на библиотеката.

За 2500 евро Вутов трябваше да познае, какво се е случило с измислените мостове, изобразени на евробанкнотите. Той даде върният отговор, че впоследствие са били построени наистина в Нидерландия.

"Най-накрая щастлив българин от еврото", обяви в този момент водещият Ники Кънчев.

Това бе сумата, с която си тръгна свещеникът и част от която ще дари за църквата, в която служи, защото не знаеше, какво се е случило през 1518 г в Страсбург.

Той заложи, че е паднал шарен сняг, Ники Кънчев реши, че е имало сънна епидемия, но се оказа, че е епидемия от танцуване. Хората танцували няколко месеца и падали и умирали от изтощение, като се предполага, че причината е паразитна култура по житните култури.

