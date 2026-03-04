Любопитно

Пълна мистерия с Петър Дочев и Ники Кънчев в bTV

Какво става в телевизията

04 мар 26 | 14:47
Агенция Стандарт

В bTV получиха мистериозно писмо. Това разкри днес водещият на "Денят започва" Петър Дочев. Именно той е единият адресат, а другият е Ники Кънчев.

Дочев показа неразпечатаният плик в ефир и каза, че трябва да се съберат с водещия на "Стани богат", защото го гложди много, какво пише вътре, а няма да го отвори без да присъства и Ники Кънчев.

Единственото ясно до момента е, че подателят е от Русе.

Автор Агенция Стандарт
