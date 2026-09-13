Участничка шашна Ники Кънчев в "Стани богат"
Тя си тръгна от предаването с 1000 евро
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Тя си тръгна от предаването с 1000 евро
Кога тръгва отново предаването
Тв играта се завръща в ефира на bTV със специален сезон
Инфарктната игра завърши с правилния отговор на 15-ия, последен въпрос
Предаването отбелязва нещо специално
Кой ще седне в стола му?
Любимото предаване на хиляди зрители навършва 25 години
Актуалният сезон на тв играта и към края си
Чаровна студентка по журналистика впечатли водещия с футболни познания
Младеж стъписа водещия
Той се отказа на въпрос за 10 бона
водещият намекна за подобни мераци
Едва на 24 години, Роберта е класна на ученици
Красива студентка впечатли водещия със знания
Хрумна му малко очаквана идея
Шоуто продължава да се разширява с нова специална седмица
Дама с две висши образования шашна водещия
Пенсионирана дама се оказа с изключително богата обща култура и с много високо образование
След въвеждането на еврото
Какво се случи в днешното издание на "Стани богат"