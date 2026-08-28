Ники Кънчев обеща нещо невиждано в новия Стани богат

Ден след като България отбележи Съединението, “Стани богат” отново ще радва зрителите на Би Ти Ви, научи Ко4.

Специалните сезон, по повод 25 години от началото на предаването в България, стартира с Ники Кънчев на 7 септември. Форматът е от обичайния си час – 18:00. Всяка делнична вечер зрителите ще преживяват заедно с участниците игра, която съчетава историята и настоящето на едно от най-популярните и обичани телевизионни предавания.

За първи път в 25-годишната история на „Стани богат” в България още преди началото на играта състезателите ще могат да избират между класическата версия, позната от ранните сезони, и съвременната версия на „Стани богат”.

„Зрителите могат да очакват много интересни въпроси, свързани с историята на „Стани богат” – за човека, измислил името на играта, за знакови моменти и личности, оставили следа през годините. Ще разкажем историята на „Стани богат” по най-естествения за нас начин – чрез въпроси”, споделя легендарният водещ Ники Кънчев.