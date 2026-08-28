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Ники Кънчев обеща нещо невиждано в новия Стани богат

Кога тръгва отново предаването

Ники Кънчев обеща нещо невиждано в новия Стани богат
Снимка: bTV
28 авг 26 | 20:03
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Влади Кирилов

Ден след като България отбележи Съединението, “Стани богат” отново ще радва зрителите на Би Ти Ви, научи Ко4.

Специалните сезон, по повод 25 години от началото на предаването в България, стартира с Ники Кънчев на 7 септември. Форматът е от обичайния си час – 18:00. Всяка делнична вечер зрителите ще преживяват заедно с участниците игра, която съчетава историята и настоящето на едно от най-популярните и обичани телевизионни предавания.

За първи път в 25-годишната история на „Стани богат” в България още преди началото на играта състезателите ще могат да избират между класическата версия, позната от ранните сезони, и съвременната версия на „Стани богат”.

„Зрителите могат да очакват много интересни въпроси, свързани с историята на „Стани богат” – за човека, измислил името на играта, за знакови моменти и личности, оставили следа през годините. Ще разкажем историята на „Стани богат” по най-естествения за нас начин – чрез въпроси”, споделя легендарният водещ Ники Кънчев.

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Автор Влади Кирилов

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