Сокът от картоф премахва тъмните кръгове под очите

Тъмните кръгове под очите са сред най-честите козметични проблеми, които ни карат да изглеждаме изтощени, дори когато сме се наспали добре. Кожата в тази зона е изключително тънка, деликатна и чувствителна, което я прави уязвима на стрес, дехидратация и стареене.
За щастие, с правилната грижа, промени в навиците и няколко изпитани домашни рецепти, можете бързо да върнете блясъка и свежестта на погледа си.
Защо се появяват тъмните кръгове?
Преди да преминем към лечението, е важно да разберем причините. Най-често те са:
Недоспиване и преумора: Водят до бледнене на кожата, което прави кръвоносните съдове отдолу по-видими.
Дехидратация: Когато тялото няма достатъчно вода, кожата под очите хлътва и потъмнява.
Генетика: Някои хора по рождение имат по-тънка кожа или по-дълбоко разположени очи.
Екрани и преумора на очите: Дългите часове пред компютъра разширяват кръвоносните съдове в зоната.
Стареене: С годините нивата на колаген намаляват и кожата става още по-прозрачна.
Топ 4 домашни рецепти за бързо спасение
Тези напълно естествени маски и компреси подобряват кръвообращението, свиват съдовете и изсветляват кожата.
1. Енергизиращ компрес със зелен или черен чай
Чаят съдържа кофеин и антиоксиданти, които свиват кръвоносните съдове и намаляват задържането на течности.
Какво ви трябва: 2 използвани филтърни торбички чай (зелен или черен).
Начин на употреба: Запарете чая, извадете торбичките и ги оставете в хладилника за 10-15 минути. Поставете охладените торбички върху затворени очи за 10 минути. Изплакнете с хладна вода.
2. Изсветляваща маска с краставица и лимонов сок
Краставицата хидратира и охлажда, а лимонът има естествени избелващи свойства.
Какво ви трябва: 2 супени лъжици настъргана краставица и 1 чаена лъжичка пресен лимонов сок.
Начин на употреба: Смесете съставките. Потопете два памучни тампона в сместа и ги поставете под очите за 15 минути. Внимавайте сокът да не попадне в очите! Изплакнете обилно.
3. Подхранваща маска с бадемово масло и мед
Бадемовото масло е богато на витамин Е, който възстановява деликатната кожа, а медът заключва влагата.
Какво ви трябва: 1 чаена лъжичка бадемово масло и 1 чаена лъжичка чист мед.
Начин на употреба: Смесете ги добре. Преди лягане нанесете малко количество от сместа под очите с нежни потупващи движения. Оставете да подейства цяла нощ и отмийте сутринта с хладка вода.
4. Освежаващи кубчета лед от сок от картофи
Картофите съдържат ензими и витамин С, които изсветляват тъмните пигменти.
Какво ви трябва: 1 суров картоф.
Начин на употреба: Настържете картофа и изцедете сока му през марля. Изсипете сока във формички за лед и замразете. Всяка сутрин увивайте по едно кубче в тънка кърпа и масажирайте зоната под очите за 1-2 минути.
3 златни правила за превенция
Домашните рецепти работят отлично, ако ги комбинирате със следните ежедневни навици:
Пийте вода: Минимум 2 литра вода на ден, за да поддържате кожата еластична и плътна.
Намалете солта вечер: Солта задържа вода в тялото, което води до сутрешни отоци и сенки под очите.
Спете на по-висока възглавница: Това предотвратява събирането на течности в областта на лицето по време на сън.