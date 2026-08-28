Нов обир за милиони: Свиха изключително колие посред бял ден

Изключително диамантено колие на Van Cleef & Arpels, изработено от платина, с тегло над 200 карата и съставено от 673 скъпоценни камъка, беше откраднато посред бял ден от музей в австрийската столица Виена, съобщи полицията.

Двама мъже без маски, заснети от камерите за видеонаблюдение и закупили билети за музея, „счупили с чук стъклена витрина“, след което „избягали с бижуто в неизвестна посока“, се посочва в съобщение на австрийската полиция, предава БГНЕС.

Музеят за приложни изкуства във Виена (MAK) потвърди кражбата, но заяви, че на този етап не може да предостави информация за продължаващото разследване.

От музея отказаха да разкрият стойността на откраднатото бижу и самоличността на неговия собственик. Австрийското радио Ö1 съобщи, че през 2015 г. аукционната къща Sotheby's го е оценила на няколко милиона евро.

Колието е било изложено в рамките на временна експозиция, посветена на френската бижутерийна къща Van Cleef & Arpels, основана през 1906 г. на площад „Вандом“ в Париж и специализирана във висшата бижутерия.

Изложбата, която се провежда от 10 юни до 27 септември, включва около 500 експоната - повече от 300 от колекцията на Van Cleef & Arpels и над 200 от фонда на музея MAK, предаде АФП.

Откраднатото колие е създадено специално за бившето египетско кралско семейство. Египетската кралица Назли го носи през 1939 г. на сватбата на дъщеря си Файза с бъдещия ирански шах Мохамад Реза Пахлави.

Церемониалното бижу е изработено от платина и 673 диаманта с общо тегло 200 карата. В онлайн колекцията на Van Cleef & Arpels то е представено като „емблематичен монохромен шедьовър, олицетворяващ триумфа на бялата бижутерия“.

„То е било допълнено от диадема със същите полукръгли орнаменти, около които се преплитат ленти от платина и диаманти“, се посочва в описанието.

Временната изложба във Виена остава затворена до второ нареждане. Van Cleef & Arpels не е коментирала случая.

Кражбата идва след поредица от нашумели посегателства срещу музейни ценности в Европа. В края на юли френското правителство препоръча някои експонати временно да бъдат извадени от витрините до въвеждането на по-строги мерки за сигурност.

В Испания на 27 август почти цялото т.нар. „Съкровище от Вилена“ - колекция от златни предмети, смятана за една от най-ценните от бронзовата епоха в Европа - беше откраднато от музей в югоизточната част на страната.