Крупен обир в Банско. Бизнесмен изгоря с огромна сума
Полиция обкръжи кооперация в града
Полиция обкръжи кооперация в града
По нейни думи управлението на Доналд Тръмп ще намали престъпността в САЩ
От МВР потвърдиха, че става дума за грабеж
Оня продължаваше да ми натиска главата и да ми скрива очите и устата...
Бил е заловен от патрул на Трето полицейско управление в София след преследване
Отново могат да влязат и да посегнат или на съпруга ми, или на децата ми, оплака се съпругата
Крадецът е заловен след подаден сигнал в полицията
Инкриминираната сума е установена и иззета
МВаанг Галустовъжът е нападнал продавачка, а при опит да я обере, стрелял по нея с електрошоков пист...
Имало е и опит за чупене на ключалка, подаден е сигнал и в полицията
66-годишният мъж е нападнат в гръб на оживено място в центъра на града
В момента има доста обири на заведения и то през дни
Сигналът за престъплението е получен вчера около 12.45 часа от охранителна фирма
През тази година в региона не е имало кражба на толкова голяма сума пари
Предстоят важни законодателни промени
Към момента не е ясно каква сума пари е открадната
Преследването на бандитите завършило с арест