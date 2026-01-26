Трима арестувани за зрелищен удар по златарско ателие

Трима души са задържани във връзка със зрелищен грабеж на златарско ателие, извършен през май миналата година, като на двама от тях вече са повдигнати обвинения, съобщиха на съвместен брифинг представители на прокуратурата и Столичната дирекция на вътрешните работи.

Задържаните са на 21, 22 и 34 години и са арестувани при обиски, проведени на 23 януари тази година. Двама от тях са осъждани, а третият няма предишни присъди. За подобно престъпление законът предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода и конфискация до половината от имуществото, съобщи зам.-градският прокурор Десислава Петрова.

Според разследването тримата са действали организирано, използвали са автомобил с врачанска регистрация, който е бил откраднат преди престъплението, а след това умишлено запален с цел заличаване на следи. По-късно е установен и втори автомобил, използван от групата, обясни директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Полицията счита и тримата задържани за съпричастни към престъплението, въпреки че на единия от тях обвинение все още не е повдигнато. Откраднатите бижута, с общо тегло около 1,8 кг и стойност над 340 000 лв., все още не са намерени, но разследващите разполагат с насоки за част от тях и издирването продължава.

