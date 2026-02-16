След разкритията за къщата на Калушев: Нещо странно се случи със съседа му

10-ина минути след като единственият човек в с. Българи, който знае какво се е ставало в къщата на Ивайло Калушев говори с представител на медиите, с него се случи нещо странно.

Дамян, съседът, който живее отсреща от много години, бе отведен от цивилен полицай в Кметството, пише "Флагман".

Пред вратите на кметството Дамян каза, че носи в джоба си лозарска ножица и ще е най-добре да не влиза с нея вътре. Полицаят му позволи да остави овощарското сечиво на стълбата отпред.

Претърсването в двора и вътрешността на къщата на Ивайло Калушев продължава. Зад огражденията се чуват резачки, както и ударите на търнокоп между плочките в двора.

По пътя към сградата на кметството Дамян твърдеше, че дворът на къщата се водел на две различни лица. Ориентировъчно става дума за около 3 дка общо, оградени от телената ограда.

Ето какво фигурира официално в имотния регистър като собственост на Ивайло Калушев на територията на община Царево. Остава загадка чии са останалите декари.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com