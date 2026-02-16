Горещо от МВР за хижа Петрохан! Експерти с важно заключение

По време на огледа на хижа "Петрохан" са установени множество гилзи в различни помещения, като същите са били деформирани, с разкъсани корпуси и липсващи капсул-възпламенители, съобщават официално от Министерството на вътрешните работи.

От там допълват, че при огледа са установени също и куршуми, върху които не се наблюдават следи от нарези и полета на цев на оръжие, през което да са били изстреляни.

Според експерти по балистика в Научния институт по криминалистика, тези данни дават основание да се направи заключението, че намерените гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие.

Експертите уточняват още, че ако патроните не са поставени и заредени в оръжие и са подложени на термично въздействие (напр. при пожар) - при достатъчно висока температура барутът вътре в гилзата може да се самовъзпламени.

Тогава:

- Барутът изгаря бързо.

- Налягането в гилзата нараства.

- Гилзата се разкъсва и/или куршумът се отделя.

"Тъй като няма цев, която да насочи и задържи налягането, куршумът обикновено не развива скорост, сравнима с тази при изстрел от оръжие. Частите (куршум или фрагменти от гилзата) могат да се разлетят на кратко разстояние, но с по-ниска енергия от нормален изстрел", посочват още от МВР.

