Лама Калушев и сие били въоръжени до зъби. Още разкрития за арсенала им

Трагедията в района на хижа Петрохан продължава да предизвиква тежки въпроси към институциите. Експерти по сигурността определиха като „престъпление“ издаването на разрешителни за голям брой огнестрелни оръжия на структура, чиито членове впоследствие са използвали част от тях при убийство и самоубийство. Според тях МВР не само трябва да освободи от длъжност отговорните служители, но и да ги предаде на прокуратурата, съобщава "Труд", цитиран от "Блиц".

Бившият вътрешен министър Калин Стоянов призова публично за отговори от страна на Бойко Рашков и представители на коалицията Продължаваме промяната – Демократична България. Поводът – твърденията за политически връзки и назначения в Областната дирекция на МВР в Монтана към момента на издаване на разрешителните.

“Рейнджърите” се въоръжават до зъби през 2021 г. с 18 оръжия, а последното 19-то оръжие - пистолет, получава през 2023 г. 19-годишният тогава Николай Златков, когото “лама” Ивайло Калушев представя като свой син.

На 21 август 2021 г. Ивайло Иванов, получава разрешително за оръжия с 16 позиции - ловни пушки, автоматични пистолета, нарезна карабина и картечен пистолет на фирмата “Чешка Збройовка”, известен още с търговското име “Скорпион”. Някои от пушките имат резервни цеви, а освен тях разрешителното включва заглушител и мерник с лазерно насочване, който може да се монтира и на пистолетите, и на “Скорпион”-а.

Експерти обясниха, че разрешителни за подобни “аксесоари” не е нормално да получат всякакви юридически лица, а само такива, които се занимават с внос, производство, търговия с оръжия или държат стрелбища, на които се обучават полицаи, служители на НСО или военни от спецчастите. Необяснимо е също защо на Иванов трябват няколко ловни гладкоцевни пушки, при положение, че няма данни той да е член на която и да е ловна дружинка в Монтанско.

Трети въпрос е при какви условия и на какъв адрес трябва да се съхраняват тези оръжия, а четвърти - при какви условия да се дават за ползване на лица, които са служители в тази фирма. Към онзи момент Ивайло Иванов е само управител на Българска асоциация по екстремни спортове с адресна регистрация в софийския район “Витоша”, а не в Монтана. Интересното е, че това не е НПО, а фирма ООД по Търговския закон, в която дялове има и Ивайло Калушев. Дружеството през 2022 г. претърпява трансформация, при която “лама” Калушев получава 65% от дяловете.

За да получи разрешителни за още два пистолета (с единия от които - револвер “Колт Анаконда”, калибър 44. Магнум, със сигурност е застреля 15-годишния Александър Макулев - б. р.) самият Ивайло Калушев през ноември 2021 г. си прави адресна регистрация в Монтана и само след 3 дни скорострелно получава документа. Пак не ясно дали като физическо лице, или като служител на ООД-то с управител Иванов.

Заглушител и мерник с лазерно насочване, които могат да се монтират и на къси и на дълги оръжия, станали законно притежание на сектата “рейнджъри” от хижа “Петрохан” с благословията на полицията в Монтана през лятото на 2021 г.

МВР час по-скоро трябва да изясни въпроса с издадените разрешителини на Иванов и Калушев, а също и на Николай Златков. Такава справка се прави за няколко часа, иначе излиза, че от 2 февруари насам МВР прикрива свои служители, които са извършили престъпления”, коментираха експерти, пожелали имената им да не се цитират.

“Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите е подписано от началника на Районното управление в гр. Монтана. Случайно или не, колегата е близък приятел (в което няма нищо лошо) с областния координатор на “Продължаваме промяната” за гр. Монтана - Валери Спасов, както и с бившия народен представител от ПП за област Монтана - Ванина Вецина.

Същевременно, към момента на подписване на разрешителното, директор на ОДМВР - Монтана е бил човек, назначен лично от Бойко Рашков”, написа вчера във фейсбук бившият вътрешен министър Калин Стоянов по повод намесването на името му в случая със сектата в хижа “Петрохан”. И добави: “Колкото и да се опитват да се измъкнат от поредния зловещ скандал, в който дълбоко са нагазили, е редно ПП-ДБ вместо да задават въпроси да започнат да дават отговори”.

