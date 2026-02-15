Цветлин Йовчев разкри как се вербуват агенти на ДАНС

Една от многото хипотези за сдружението на Ивайло Калушев е, че в групата са били внедрени сътрудници на ДАНС. И.ф. председателя на агенцията Деньо Денев отказа да посочи от трибуната на Народното събрание дали спекулациите са верни, а мотивът му беше, че информацията за вербувани лица е секретна. За момента ясен отговор на този въпрос така и не получихме. Как обаче се вербуват агенти от контраразузнаването, трудно ли се запазва самоличността им и каква е ролята им - разказва бившият председател на ДАНС Цветелин Йовчев в предаването "На фокус" по Нова тв.

"В ДАНС има служители, които могат да бъдат щатни, секретни сътрудници и информатори. При всички секретни сътрудници има много строги изисквания – какъв е редът за подбора, как трябва да бъдат привличани за сътрудничество и как трябва да се работи с тях", каза той.

Тайните сътрудници могат да предоставят информация, други могат да оказват влияние, трети – могат да осигурят условия или логистична подкрепа, при реализиране на ситуация, посочи Йовчев.

За да бъде вербуван някой за агент, трябва да отговаря на три условия – да има оперативни възможности (достъп до информация), да има лични качества (да са в състояние да бъдат обучени, да може да опазва тайни, да може да бъде обучен) и да може да се изгради здрава връзка между агента и агенцията, обясни Йовчев.

Методите за вербуване са няколко – материални стимули, убеждения, че постъпват правилно и компрометиране и его, като често се използва желанието да се изградят или запазят контакти с лица или група лица, каза още той.

Човекът, който работи с агента, трябва да носи отговорност за действията му, недопустимо е сътрудниците да извършват престъпления, обясни още Йовчев.

Когато се назначи таен сътрудник, за него трябва да знаят минимален брой хора в ДАНС, допълни още той. И посочи, че при внедряването на агентите – хора с чужда самоличност – изисква години. Ако агент бъде разкрит, подходите са различни – оповестява се публично и започва наказателно производство или да се компрометира и се отнемат възможностите му, каза още той.

Има разлика между служител и сътрудник на ДАНС. Едните са щатни служители, другите могат да бъдат за определен период от време, обясни още той.

Ако агентите са починали - има проблем с разкриването на самоличността му, каза още Йовчев. Тези, с които е работил, ще знаят какво знае ДАНС за тях и да заличат следите от своята дейност, допълни още той.

Йовчев каза, че не е нормално един човек да получи разрешение за 16 оръжия. И това трябва да се разследва - кой и на какво основание го е направил, още повече, че разрешителните са издадени за кратък период от време.

Той не смята, че групата на Ивайло Калушев, като природозащитници, имат нужда от такъв оръжеен арсенал.

