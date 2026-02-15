Софиянци с нова мания! Златно село край морето

Приселци – новият златен адрес на Варна

Село Приселци тихо, но уверено се превръща в най-горещата точка на имотната карта около Варна. Мястото, което до вчера беше спокойно крайградско убежище, днес е сцена на истински строителен подем. Купувачите са повече, офертите – по-скъпи, а сделките – по-бързи от всякога. Приселци вече не е просто „близо до морето“. То е новият символ на престиж, пространство и висок стандарт на живот.

Строителен бум с амбиция за лукс

В Приселци се строи активно – и то не какво да е. Новите проекти са предимно модерни еднофамилни къщи с площ между 180 и 300 кв.м, разположени върху парцели от 500 до 1000 кв.м. Архитектурата е съвременна: големи витрини, чисти линии, естествени материали, соларни панели, термопомпи и системи за „умен дом“.

Паралелно с индивидуалните проекти се появяват и малки затворени комплекси – с контролиран достъп, озеленяване, детски кътове и общи басейни. Търсенето на подобен тип имоти е толкова силно, че част от къщите се резервират още на етап проект.

Какво се предлага и на какви цени

Пазарът в Приселци е динамичен и ясно ориентиран към средния и високия клас.

Къщите „до ключ“ започват от около 260 000 – 300 000 евро, като по-луксозните имоти с по-големи дворове и панорамни гледки достигат 350 000 – 450 000 евро.

Има и оферти за къщи „на тапа“ – между 200 000 и 250 000 евро, които се разграбват от купувачи, желаещи сами да довършат интериора.

Парцели в регулация се предлагат в диапазона 55 – 90 евро/кв.м, като най-търсени са терените около главния път и новите жилищни зони.

Цените растат с темпо, което напомня на Марково и Белащица край Пловдив – стабилно, уверено и без признаци на охлаждане.

Кои са купувачите

Профилът на купувача в Приселци е ясен – семейства от Варна, които търсят повече пространство и по-високо качество на живот, без да се отказват от близостта до града.

Втората голяма група са българи, завърнали се от чужбина, които искат да инвестират в дом с по-висок стандарт. Те са взискателни, информирани и готови да платят за качество.

Има и трета ниша – купувачи от София и Пловдив, които търсят втори дом край морето, но не желаят да се впускат в хаоса на курортите. За тях Приселци е идеалната комбинация от спокойствие, природа и бърз достъп до Варна и плажовете на Камчия.

Защо точно Приселци

Предимствата са очевидни: отлична инфраструктура, близост до морето, чист въздух, нови магазини и услуги, бърз достъп до града и усещане за „малък луксозен квартал“.

Приселци е едно от малкото места около Варна, където се създава цялостна среда – не просто къщи, а общност. Това го превръща в естествен магнит за хора, които искат да живеят по-спокойно, но модерно.

Новият фаворит на Варна

Имотният бум в Приселци е факт. Селото се превръща в най-перспективната зона за жилищно развитие около Варна – с растящи цени, силно търсене и проекти, които задават нов стандарт.

Ако тенденцията се запази, Приселци ще стане за Варна това, което Лозен е за София и Белащица – за Пловдив: престижен адрес, който диктува правилата на пазара.

