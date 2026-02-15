Градушка в София и Кюстендил, потоп в Петрич. Времето откачи (СНИМКИ)

Времето в неделния ден полудя. Силна градушка удари София и Кюстендил, потоп наводни Петрич, ураган пречупи дървета в Хасково и Кърджали.

Силна градушка се изсипа над кюстендилското село Ябълково, пише "Фокус".

Промяната в метеорологичната обстановка започна с гръмотевична активност и пориви на вятъра. Малко по-късно от небето се изсипа интензивна градушка, която продължи няколко минути и образува тънка бяла покривка по земята.

Парчетата лед са се изсипали и над село Рашка Гращица.



Към момента няма информация за нанесени щети.

В днешния ден оранжев и жълт код за интензивни валежи и силен вятър е обявен в 19 области в страната. Очакват се значителни валежи, с количество за денонощието 25-35 mm, на места около и над 50 mm. Вятърът от юг-югозапад ще бъде със средна скорост 14-19 m/s и пориви до 24 m/s.

Оранжев код за интензивни валежи от дъжд е обявен в областите Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград, като за първите три е в сила и за силен вятър.

Жълт код за значителни валежи е в сила в областите Пазарджик и Кюстендил, а в останалите в сила и предупреждение за силен вятър, както и интензивни валежи - Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Сливен, Бургас, Варна, Добрич, Силистра, Русе, Велико Търново, Търговище, Разград и Шумен.

Усложнява се обстановката с валежите в района на Петрич. В ниската част на общината водата в реките е с високи нива.

Снимки: Фокус

Усложнява се обстановката с валежите в района на Петрич, съобщават от общината. В часовете до обяд в града са паднали около 75 литра на квадратен метър дъжд. Станцията в село Ключ е отчела 40 литра, а на беласишката хижа “Конгур” количеството е 86 литра. В ниската част на общината водата в реките е с високи нива. Това се вижда на снимки и видео, публикувани в социалните мрежи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com