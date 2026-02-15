Това започва да прилича на култ! Нова версия за трагедията край Петрохан

Шестима загинали, съмнения за комбинация от самоубийства и убийства, организация със сектантски белези и възможен финансов мотив - така криминалният и социален психолог Росен Йорданов описа случая с телата, открити в хижа „Петрохан“ и край Околчица. В ефира на БНТ той предупреди, че анализът тепърва започва, но мащабът на трагедията изисква сериозен и безпристрастен подход.

Шест трупа и тежки хипотези

„Имаме шест смъртни случая. Най-вероятно пет самоубийства и едно убийство или четири самоубийства и две убийства“, заяви Йорданов. По думите му най-трудното в подобни случаи е установяването на мотивите, особено когато става дума за група хора с обща дейност и сходен начин на живот.

Той подчерта, че около случилото се в „Петрохан“ има множество въпроси, включително дали хижата не се е използвала като ведомствена база. „Много хора се питат как така зрели мъже ще стигнат до подобен край. Злодеите в живота не са анимационни герои“, отбеляза психологът.

Организация или култ с ясна йерархия?

Йорданов постави под съмнение естеството на структурата, в която са участвали част от загиналите. Той изброи професиите на някои от тях - адвокат, счетоводител, човек, занимаващ се с пиар и привличане на деца за лагери - и зададе риторичния въпрос: „Това започва да прилича на организация, нали?“.

Според него има белези на култова динамика, при която лидерът задава правила, а останалите следват волята му. „Защо всеки отделно би се отказал от предишния си живот и би последвал волята на лидер с характеристики на сектантски култ? Това е лайфстайл“, заяви той.

Психологът обърна внимание и на начина на живот на Ивайло Калушев - пътувания, имоти, проекти в чужбина - в контраст със спокойния профил на част от останалите участници. „Леко по леко свикваш с този начин на живот. Не е ли магьоснически да постигаш милиони толкова бързо?“, попита Йорданов.

Ритуалност и символика

По думите му има елемент на ритуалност - например воденето на деца на Околчица с оглед на символиката около стихотворенията на Ботев. За самата хижа „Петрохан“ той не открои ясно изразена ритуалност, но подчерта, че психологическият модел на групата заслужава задълбочено изследване.

Йорданов беше критичен към публични изказвания по случая, заявявайки, че „в криминалното не трябва да се влиза аматьорски“, и подчерта, че разследването трябва да стъпи върху факти, а не върху политически интерпретации.

Финансов натиск и страх от разкрития

Като възможни мотиви психологът посочи два фактора - финансови затруднения и опасност от разкриване. „Изтъняването на парите и сигналите, които започват да идват“, според него могат да се окажат ключови елементи.

Той постави въпроси и за финансирането на образованието на деца, свързани с организацията, и за произхода на средствата. „Трябва да се проучи пребиваването на Калушев в чужбина и финансовите му потоци“, каза Йорданов.

Арогантност, манипулация и морален срив

Психологът беше категоричен в оценката си за поведението на Калушев, което определи като „арогантно и типично за хора в култови структури“. Според него лидерът е успял да убеди както родители, така и младежи в своята визия.

„Той е отказал да живее в морален дискомфорт. Решил е да създаде собствен свят, в който неговите желания да бъдат институционализирани и узаконени вътре в общността му“, заяви Йорданов.

По думите му част от загиналите може да са станали свидетели на случващото се и да са били съучастници в процесите. Той допълни, че обществото тепърва ще научава нови детайли и не изключи появата на още хора, свързани с дейността в хижата.

Случаят „Петрохан“ продължава да предизвиква силен обществен отзвук, а изводите за характера на групата и мотивите зад трагедията ще бъдат решаващи за разбирането на цялата картина.

