Технически проблем спира шести блок на „Козлодуй“

Шести блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде временно изключен от енергийната система заради необходимост от подмяна на дефектирало предпазно мембранно устройство. Става въпрос за елемент от сепаратор паропрегревателя на турбината, разположен в конвенционалната, неядрена част на блока, съобщиха от дружеството на официалния му сайт. От централата подчертават, че няма отделяне на замърсяващи вещества и не съществува риск за околната среда.

Предстои монтаж на ново устройство, изработено от наскоро доставени материали, които са аналогични на оригиналните по технически характеристики. Сменени ще бъдат мембраната и разкъсващата се ос, които изпълняват защитна функция при повишено налягане.

След приключване на планираните ремонтни дейности шести блок ще бъде синхронизиран отново със националната електроенергийна система. От АЕЦ „Козлодуй“ уточняват, че пети блок работи нормално и по утвърдения график.

Припомня се, че на 24 декември миналата година шести блок беше върнат в експлоатация след предходно спиране, отново заради проблем със защитно мембранно устройство на същия тип съоръжение в турбинната част.

