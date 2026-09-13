Технически проблем спира шести блок на „Козлодуй“
Централата уверява, че няма радиационен риск
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Централата уверява, че няма радиационен риск
Открит е нов дефект при подготовката за ремонта
Шести блок бе спрян на 15 април
Обяснението на министър Росен Христов
Шести блок беше спрян на 29 октомври заради технически проблем
Ето кога и как е станало спирането
Козлодуй. Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" прекъсна работа за кратко за втори път от началото на тази година. Една от двете помпи, захранваща с охлаждаща...
Козлодуй. Годишен планов ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" започна днес. В 01.30 часа 1000-мегаватовата мощност е била изключена от енергийната с...