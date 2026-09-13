Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спря работа за втори път през 2015 г.

Козлодуй. Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" прекъсна работа за кратко за втори път от началото на тази година. Една от двете помпи, захранваща с охлаждаща...