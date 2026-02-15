Неделя Месопустна - край на месото и начало на постния път

Днес православните християни отбелязват Месни Заговезни, известен още като Неделя Месопустна. Това е последният ден, в който се консумира месо преди началото на Великите пости. Празникът поставя началото на прехода от зимната обредност към великденския духовен цикъл. С него започва постепенната подготовка за Възкресение Христово.

Името на празника произлиза от стария обичай за „заговяване“ - прекратяване на консумацията на определени храни. От днес месото и месните продукти отпадат от трапезата до Великден. Следващата седмица, известна като Сирна седмица, допуска употребата на млечни продукти, яйца и масло, но не и месо. Това е и последният период, в който младите могат да се събират на хорището, да пеят и да играят хора, преди да започнат дните на въздържание.

Традиционната трапеза на Месни Заговезни включва ястия със свинско месо, кокошка, баница със мас и извара. В дните до Сирни Заговезни се устройват веселби и събирания, защото след това започва строгият постен период, съпроводен не само от хранителни ограничения, но и от духовна дисциплина.

В храмовете днес се четат евангелски текстове, свързани със Страшния съд. Чрез тях Църквата напомня за отговорността на човека пред Бога и за необходимостта от покаяние, милосърдие и служба на ближния. Неделята се нарича Месопустна именно защото отбелязва „пускането“ на месото от ежедневната трапеза.

Както датата на Великден е подвижна, така се променят и празниците от Великденския цикъл. Месни Заговезни се отбелязва осем седмици преди Възкресение Христово. През 2026 година Сирни Заговезни ще бъде на 22 февруари, а Великден се пада на 12 април. Така празничният календар постепенно насочва вярващите към най-светлия християнски ден.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com