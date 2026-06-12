Неделя Месопустна - край на месото и начало на постния път
Църквата припомня за Страшния съд, традицията събира семейството около трапезата
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Църквата припомня за Страшния съд, традицията събира семейството около трапезата
Смирението е най-висшата християнска добродетел, покаянието е да си признаеш, когато си сгрешил
На този ден за последен път се яде месо преди началото великденските пости
Българската православна църква чества празника Неделя Месопустна, който винаги се отбелязва осем седмици преди Великден...
На 15 февруари православната църква отбелязва Месни Заговезни или Неделя Месопустна. Празникът винаги се празнува в неделя, 8 седмици преди Великден,...