Изненадващи думи на дама, обявена за жена на Владо Загато

Във връзка с публикации и разпространявана в медийното пространство информация относно бизнесмена Владимир Янков, категорично заявявам, че снимката и информацията, която в момента се разпространява и се представя като изображение на дамата с името Славена, няма нищо общо с действителността.

На снимката съм аз – Славена Славова, консултант по недвижими имоти, и не съм била съпруга на г-н Янков, като дори и не го познавам, пише тя до медиите, цитира abcnews.bg.

Публикуваната снимка не изобразява в действителност лицето, за което се твърди в редица медийни публикации, че е била съпруга на бизнесмена. Това създава невярна представа сред обществеността и се отразява на мен, на моето семейство и приятели. Разпространяването на неверни данни и снимков материал, който не съответства на действителните факти, представлява сериозно подвеждане на читателите и накърнява правата и доброто име на засегнатите лица.

Настояваме медиите и интернет платформите, които са публикували или препубликували въпросната снимка, да предприемат необходимите действия за нейното премахване или коригиране, както и да проверяват внимателно достоверността на информацията и визуалните материали преди тяхното разпространение.

Подчертавам, че разпространяваната снимка не е на дамата Славена, споменавана като съпруга на Владимир Янков в публикациите, и всякакви твърдения в тази посока са неверни. Призоваваме за отговорно отношение към фактите и спазване на професионалните журналистически стандарти при отразяването на подобни теми, завършва своето изявление Славова.

Ето цялата позиция на Славена Славова:

Във връзка с публикации и разпространявана в медийното пространство информация относно бизнесмена Владимир Янков, категорично заявявам, че снимката и информацията, която в момента се разпространява и се представя като изображение на дамата с името Славена, няма нищо общо с действителността. На снимката съм аз – Славена Славова, консултант по недвижими имоти, и не съм била съпруга на г-н Янков, като дори и не го познавам.

Публикуваната снимка не изобразява в действителност лицето, за което се твърди в редица медийни публикации, че е била съпруга на бизнесмена. Това създава невярна представа сред обществеността и се отразява на мен, на моето семейство и приятели. Разпространяването на неверни данни и снимков материал, който не съответства на действителните факти, представлява сериозно подвеждане на читателите и накърнява правата и доброто име на засегнатите лица.

Настояваме медиите и интернет платформите, които са публикували или препубликували въпросната снимка, да предприемат необходимите действия за нейното премахване или коригиране, както и да проверяват внимателно достоверността на информацията и визуалните материали преди тяхното разпространение.

Подчертавам, че разпространяваната снимка не е на дамата Славена, споменавана като съпруга на Владимир Янков в публикациите, и всякакви твърдения в тази посока са неверни. Призоваваме за отговорно отношение към фактите и спазване на професионалните журналистически стандарти при отразяването на подобни теми.