Всичко по темата Владо Загато

Заподозрян за Владо Загато обявен за национално издирване
Бизнесменът е бил пребит и застрелян в главата
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Бизнесменът е бил пребит и застрелян в главата
По тялото на бизнесмена имало банкноти, кюлчета и часовници - непокъснати
Съдебните лекари не могат да установят най-важното
Има много странно разминаване на фактите
Имал е няколко връзки с известни жени
Въпреки официалното изявление на СДВР
По непотвърдена информация огънят е тръгнал от втория етаж, където е била и спалнята на жертвата
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