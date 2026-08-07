Нова мистерия! Убийците на Загатото не пипнали имането му

Мистерията около зловещата екзекуция на бизнесмена Владимир Янков- Загатото се заплита с всеки изминал ден. Убийците на мъжа не пипнали имането му, което само подсилва версията, че Загатото е ликвидиран по прицини, които не са свързани с обир.

Над 50 000 евро, както и златни кюлчета, са оставили в дома на Владимир Янков-Загатото неговите убийци, съобщи “24 часа”, позовавайки се на свои източници. Част от парите дори били изгорели в умишления палеж на луксозната къща на Загатото. Те били върху тялото на бизнесмена.

В първите минути след намирането на тялото на 26 юли пожарникарите мислели, че банкнотите са били скрити в окачения таван. Предположили, че заради огъня са паднали оттам. Малко по-късно при полицейския оглед обаче се видяло, че в къщата на Загатото в Банкя дори има отворен сейф. В него се виждали както пари, така и инвестиционно злато под формата на кюлчета. Част от благородния метал дори се бил разтопил заради огромната жега.

Двамата бандити са чакали Загатотото в дома му вечерта на 25 юли. Тогава той се прибрал от ресторант, докарали го негови приятели, които живеели близо до дома му. Преди това те и техен познат вечеряли в кв. “Бояна”. За кратко се появила и гимнастичката Симона Пейчева. Тя и Янков имали сложни отношения от около 2 години, но не живеели заедно. Още преди съседите да върнат Загатото, камери заснели двама души с тъмни дрехи, които въпреки жегата носели качулки, да се навъртат около къщата му. Смята се, че това са убийците на мъжа. Единият носел раница. Версията е, че в нея е бил бензинът, с който са запалени тялото на мъжа и къщата.

Със сигурност се знае, че Загатото е бил бит. Това са показали данните от аутопсията. Най-вероятно е бил удрян с ръце и ритан. Възможно е да е ползван и тъп предмет като бухалка или дървен крак на стол. Не е изключено двамата да са мъчили Янков. Освен парите и кюлчетата полицаите открили и скъпите часовници на бизнесмена.

След убийството бандитите ползвали белина. Те са опитали да заличат следите си с почистващата течност. Подобна тактика е добре известна в престъпните среди. Въпреки белината убийците допълнително запалили къщата, поливайки тялото на бизнесмена и всичко наоколо с бензин.