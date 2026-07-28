Мистерията се заплита. Защо Владо Загатото е бил без охрана?

Бизнесменът Владимир Янков - Загатото, който бе намерен овъглен в луксозната си къща в Банкя, обикновено ходел охрана. Във фаталната нощ на палежа обаче е бил без бодигардовете си, предаде бТВ, позовавайки се на собствени източници. Не е ясно обаче дали Анков е отправил охраната си по изключение или просто не я е ползвал, когато си е бил у дома.

Луксозната къща на Владо Загатото е опасна с многобройни камери. Няма следи от взлом. Поне 8 камери охраняват имота на Владимир Янков. Той често е виждан с охрана в района, но във фаталната вечер я е освободил.

бТВ потвърди информацията от вчера, че във фаталната вечер Загатото е бил на вечеря с бившата гимнастична Симона Пейчева. Има данни, че двамата са се скарали и бизнесменът се е прибрал без дамата си. bTV е направила опит да се свърже с нея, но тя не е отговорила на обажданията.

Софийската градска прокуратура осъществява ръководство и надзор върху разследването по данни, че на 27 юли в къща в град Банкя предумишлено е умъртвен бизнесменът Владимир Янков. Досъдебното производство е започнало по неотложност с оглед на местопроизшествие.

Към момента активно се извършват действия по събиране и проверка на доказателства за изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона, посочват от прокуратурата.

Владимир Янков има много голям бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия.

Районът около дома му днес продължава да е отцепен. Има засилено полицейско присъствие.

По непотвърдена информация огънят е тръгнал от втория етаж, където е била и спалнята на жертвата. Тялото на мъжа е открито овъглено и поне по първоначални данни няма следи от наранявания и насилие преди това. Вчера се появиха версии, че Янков е бил умишлено запален и е издъхнал в адски мъки.

Огнищата са няколко и най-вероятно това е причината от пожарната към този момент да смятат, че водещата версия е за умишлен палеж.

Оградата на къщата е висока, а над нея има и шипове, така че е трудно да се прескочи.