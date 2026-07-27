Общество

Откриха овъгленото тяло на голям бизнесмен

Сигналът е бил за пожар в дома му в град Банкя

Откриха овъгленото тяло на голям бизнесмен
27 юли 26 | 12:40
1977
Влади Кирилов

Овъгленото тяло на бизнесмена Владимир Томов Янков е било открито в дома му тази сутрин, научи "24 часа". Сигналът е бил за пожар в дома му в град Банкя, Столична община.

Когато пожарникари отишли да гасят, в една от стаите се натъкнали на тялото на Янков. То било силно обгоряло. По случая се работи по всички версии, включително и убийство, а огледът продължава и в момента.

Янков има много голям бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. 56-годишният търговец никога не се е замесвал в конфликти или скандали, нито е имал сблъсъци с органите на реда.

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Автор Влади Кирилов

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1 Коментара
Дон бастуня
преди 42 минути

Докато той е жив, все ще има убийства.. веднаж станал убиец няма на спре....данс знаят кое

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