Адски пожар в центъра на София. Жертва и ранени

Пожар е избухнал тази нощ в жилищен блок на улица „Опълченска“ в София. По информация на очевидци, публикувана във фейсбук групата „Забелязано в София“, при инцидента има загинала жена, както и няколко пострадали, сред които и деца.

Огънят е възникнал в бл. 28 на ул. „Опълченска“, в близост до кръстовището с улица „Цар Симеон“.

Хората, евакуирани по време на пожара, съобщават за една загинала жена. По техни думи двама възрастни са били в критично състояние, а две деца са пострадали, но са стабилизирани.

На мястото на инцидента са пристигнали шест пожарни автомобила, две линейки и множество полицейски патрули. Районът е бил отцепен, а живущите в сградата – евакуирани с цел безопасност.Към момента информацията е на база свидетелски разкази и публикации в социалните мрежи. Очаква се официално становище от компетентните институции относно причините за пожара и състоянието на пострадалите.

