Черни облаци над легендарен наш град. Хората в паника

Черни облаци похлупиха наш исторически град и хвърлиха хората в паника

Пожар бушува край Сопот. Горят сухи треви и храсти близо до пречиствателна станция. Огънят е обхванал и лозя.

Вече близо четири часа 6 екипа огнеборци от Карлово, Пловдив и Хисаря се борят със стихията.

Пожарът е тръгнал от сухи треви, но заради вятъра бързо се разраства и обхвана дървета, храсти, стърнища и лозя. Няма опасност за жителите на населените места в района.

