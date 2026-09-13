Наш гигант позлатява любим град. Уникален завод
Влизаме в голямата игра с цветните метали
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Влизаме в голямата игра с цветните метали
Огънят е обхванал и лозя
Премиерът на инспекция, хвали пречиствателната станция
С изградените сега 10 филтърни клетки с нова тръбна разводка и ново регентно стопанство ще се осигури пречистването на 300 л./ сек. питейна вода за гр...
Открита е реновираната пречиствателна станция
Първата копка направиха кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов и представители на фирмите-изпълнители
Видин получава безвъзмездно 18 млн. лв. за доизграждане на пречиствателна станция за отпадни води, съобщиха от общината. Средствата се осигуряват от о...
В понеделник министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще бъде първо във Варна, където с кмета Иван Портних ще подпишат договор за втора...
Данъците след саниране на жилище няма да бъдат вдигнати. Това увери премиерът Бойко Борисов в град Бяла. И уточни, е парите за саниране са безвъзмездн...
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов посети и разгледа новоизграждащата се пречиствателна станция за отпадни води на пивоварната „Карлсберг Бъ...
Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откриха реконструираната пречиствателна станция в Равда....
Председателят на Националния предизборен щаб на ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветан Цветанов и кандидатът на ГЕРБ за кмет на Шумен Любоми...
Повече от 300 млн. лева са вложени за рехабилитация и изграждане на пречиствателни съоръжения в страната. Това каза министърът на околната среда и вод...
"С министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, транспортния министър Ивайло Московски, кмета на Созопол Панайот Рейзи, кмета на Бургас Дими...
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, областният управител на Кърджали Илия Илиев и кметът на Кърджали Хасан Азис прерязаха лентат...
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов и управителят на ВиК Росица Димитрова ще открият официално една от четирите нови станции, които ще следя...
Остава в сила забраната за къпане на плажа в Лозенец. Нови проби ще бъдат взети днес, а здравните инспектори ще разрешат къпането след като поне 2...
Кърджали се сдоби с нова пречиствателна станция навръх Голяма Богородица. Стойността на проекта е близо 29 млн. лв. и се финансира по ОП "Околна сред...
Министър-председателят Бойко Борисов и министърът околната среда и водите Ивелина Василева откриха новата пречиствателна станция на Раковски, финансир...
Днес министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие обекти в Раковски и Ловеч, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007...