Дерибей на Доган окончателно изгоря. Състав на Окръжен съд - Хасково уважи искането на Софийската градска прокуратура и постанови кметът на Община Минерални бани Мюмюн Искендер да бъде отстранен от длъжност.

Съдията по процеса Даниела Николова мотивира постановлението си с аргументите, че въпреки че не е осъждан, за Искендер има налични данни за предходни негови прояви, в това число и престъпление по служба и наличия на висящо производство.

Според съда са налице обективни данни, че обвиняемият може да се възползва от служебното си положение да препятства разследването.

Отстраняването на кмета Искендер бе поискано във връзка с разследване срещу него за умишлено извършени престъпления, свързани с имуществени разпореждания по отношение на общински недвижими имоти за близо един милион лева. Повдигнатите обвинения са по четири случая, сред които е и злоупотреба с имот, собственост на черковното настоятелство в село Брястово, предава БТА.

Към настоящия момент Мюмюн Искендер е и с мярка от парична гаранция, която му е наложена по производство, по което е обвинен за участие в организирана престъпна група за злоупотреби с евросредства.

Отстраняването му от длъжност е за втори път. През май тази година Окръжен съд - Хасково уважи искането на Софийската градска прокуратура и отстрани от кметския пост Мюмюн Искендер. По-късно Апелативният съд в Пловдив отмени определението на окръжните магистрати в Хасково и Искендер продължи да изпълнява правомощията си като кмет на Минерални бани.

