Дерибей на Доган окончателно изгоря
Окръжен съд - Хасково отстрани от длъжност Мюмюн Искендер
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Окръжен съд - Хасково отстрани от длъжност Мюмюн Искендер
Искендер е привлечен като обвиняем за участие в организирана престъпна група с цел усвояване на евросредства
Мюмюн Искендер е особено близък с Рамадан Аталай
Сигнал разкрива схеми в Минерални бани
Кметът на Хасковските Минерални Бани Мюмюн Искендер се размина на косъм от сериозна травма, след като по него стреля с газов пистолет син на опонент....
Хасково. С уникална минерална вода могат да се къпят всички, които посетят Хасковските минерални бани до края на тази седмица. Кметът на Хаковските...